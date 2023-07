July 30, 2023 / 05:56 PM IST

లండ‌న్ : రోల‌ర్‌కోస్ట‌ర్ మ‌ధ్య‌లో ఆగిపోవ‌డంతో రైడ‌ర్లు 90 డిగ్రీల కోణంలో నిలువునా వేలాడిన ఘ‌ట‌న ఇంగ్లండ్‌లోని ఎసెక్స్ అడ్వంచ‌ర్ ఐలండ్ థీమ్ పార్క్‌లో (Viral Video) వెలుగుచూసింది. థ్రిల్ కోసం రోల‌ర్‌కోస్ట‌ర్ రైడ్‌కు వెళ్లిన వారంతా 72 అడుగుల ఎత్తులో చిక్కుకుపోవ‌డంతో కొద్దిసేపు వ‌ణికిపోయారు.

40 నిమిషాల పాటు సాగిన రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్‌ అనంత‌రం వారంద‌రినీ కింద‌కు దింప‌డంతో అంద‌రూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.రోల‌ర్‌కోస్ట‌ర్‌లో 8 ఏండ్ల పాప‌తో పాటు 8 మంది చిక్కుక‌పోయారు. అడ్వంచ‌ర్ ఐలండ్ రోలర్‌కోస్ట‌ర్ లూప్స్‌, ట్విస్ట్‌లు, హైస్పీడ్స్‌తో ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇది ఆ పార్క్‌లోనే అతిపెద్ద బెస్ రైడ్‌గా చెబుతుంటారు.

Breaking news. A roller coaster at Southend Theme Park has broken down leaving riders stuck on the lift.#Southend #Rollercoaster pic.twitter.com/td1oYnFQgV

— Supplement Warehouse (@SuppWarehouseUK) July 28, 2023