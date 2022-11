November 18, 2022 / 03:55 PM IST

న్యూయార్క్ : ట్విట్ట‌ర్ కొత్త బాస్ ఎల‌న్ మ‌స్క్ తీరుతో మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ రోజురోజుకూ ప‌త‌న‌మ‌వుతోంది. ట్విట్ట‌ర్‌లో పెద్ద‌సంఖ్య‌లో ఉద్యోగుల‌పై వేటు వేయ‌డం, టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల‌ను తొల‌గించ‌డం వంటి చ‌ర్య‌ల‌తో దెబ్బ‌తిన్న కంపెనీ మ‌స్క్ అనాలోచిత చ‌ర్య‌లతో పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో కూరుకుపోయింది.

సుదీర్ఘ ప‌నిగంట‌ల‌తో తీవ్రంగా శ్ర‌మించాల‌ని, లేకుంటే కంపెనీని వీడేందుకు సిద్ధం కావాలంటూ మ‌స్క్ ఉద్యోగుల‌కు ఇచ్చిన అల్టిమేటం బెడిసికొట్టింది. మ‌స్క్ కామెంట్స్‌తో ఇక స‌మ‌యం వృధా చేయ‌డం అన‌వ‌స‌ర‌మ‌ని భావించిన ఉద్యోగులు మూకుమ్మ‌డి రాజీనామాల‌కు దిగ‌డంతో ఏకంగా ట్విట్ట‌ర్ ఆఫీసుల‌ను మూసివేయాల్సిన ప‌రిస్ధితి నెల‌కొంది.

It’s been a pleasure tweeting with y’all for the past 13 years. #RIPTwitter pic.twitter.com/XsLuMNi59A

ఇక ట్విట్ట‌ర్ ప‌రిస్ధితిపై నెటిజ‌న్లు మీమ్స్‌తో చెల‌రేగారు. మ‌స్క్ స్వ‌యంకృతాప‌రాధ‌మే ఇదంతా అని నెటిజ‌న్లు విరుచుకుప‌డుతున్నారు. దీంతో మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్‌పై ఆర్ఐపీట్విట్ట‌ర్ ట్రెండ‌వుతోంది.

Me looking back at my three followers one last time since Twitter about to shut down #RIPTwitter #TwitterDown

pic.twitter.com/1MITBwhlZB

— JC (@JuanCafecito) November 18, 2022