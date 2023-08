August 9, 2023 / 02:53 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ(Rahul Gandhi) మ‌రో వివాదంలో ఇరుక్కున్నారు. లోక్‌స‌భ‌లో ఆయ‌న ఫ్ల‌యింగ్ కిస్(Flying Kiss) ఇచ్చారు. అయితే ఆ కిస్ ఎవ‌రికి ఇచ్చార‌న్న‌ది స్ప‌ష్టంగా తెలియ‌దు. కానీ అవిశ్వాస తీర్మానంపై ప్ర‌సంగం ముగించే స‌మ‌యంలో ఆయ‌న ఫ్ల‌యింగ్ కిస్ ఇచ్చారు. ఇక రాహుల్ త‌ర్వాత అవిశ్వాస తీర్మానంపై కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ మాట్లాడారు. రాహుల్ గాంధీ ప్ర‌వ‌ర్త‌న స‌రిగా లేద‌ని ఆమె ఆరోపించారు. బీజేపీ మ‌హిళా ఎంపీల‌పై రాహుల్ ఫ్ల‌యింగ్ కిస్ ఇచ్చిన‌ట్లు ఆ పార్టీ నేత‌లు ఆరోపిస్తున్నారు. బ‌హుశా మంత్రి స్మృతి ఇరానీని టార్గెట్ చేస్తూ రాహుల్ ఆ కిస్సింగ్ సంకేతాలు ఇచ్చి ఉంటాడేమో అని భావిస్తున్నారు.

Rahul Gandhi Blew Flying Kiss after end of his speech in Parliament which even has Female Mps.

After Wink & Hug now Kiss in Parliament, such a Disgrace!! #RahulGandhiMP #SmritiIrani pic.twitter.com/gjgtMSUykP

— Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) August 9, 2023