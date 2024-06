Watch: హ్యాండిల్స్‌ వదిలేసి ప్రమాదకరంగా యువతి బైక్‌ స్టంట్‌.. వీడియో వైరల్‌

June 16, 2024 / 08:38 PM IST

ముంబై: సోషల్‌ మీడియాలో రీల్‌ కోసం ఒక యువతి ప్రమాదకరంగా బైక్‌ నడిపింది. ఒక పక్కకు కూర్చొన్న ఆమె బైక్‌ హ్యాండిల్స్‌ వదిలేసి స్టంట్‌ చేసింది. (Hands Free Bike Riding) డ్యాన్స్‌ మూమెంట్లతోపాటు రోజ్‌ ఫ్లవర్‌తో ఫోజు ఇచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మాధవి కుంభార్‌ తరచుగా బైకింగ్ వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తుంది. 1.6 మిలియన్‌ ఫాలోవర్లు ఉన్న ఆమె తాజాగా ఒక రీల్‌ చేసింది. అసాధారణ రీతిలో బైక్‌పై కూర్చొన్న మాధవి హ్యాండిల్స్‌ వదిలేసి డేంజర్‌ స్టంట్‌ చేసింది. కొన్ని డ్యాన్స్ స్టెప్పులు వేసింది. గులాబీతో పోజులిచ్చింది.

కాగా, మాధవి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ బైక్ రైడ్ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆ యువతి ప్రమాదకరంగా బైక్‌పై స్టంట్‌ చేయడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఇప్పటి వరకు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆమెపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది.

Viral Video from #Pune, the rise in bike stunts for social media fame is alarming. Risking lives for likes isn't worth it. 🚫 Recently, a girl was seen doing a stunt in #Hadapsar.

If unchecked, these dangerous acts could lead to fatal accidents. Authorities must take swift action… pic.twitter.com/HnVVKVZLFa

— Pune Pulse (@pulse_pune) June 16, 2024