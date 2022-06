June 9, 2022 / 11:54 AM IST

న్యూఢిల్లీ : రాష్ట్ర‌ప‌తి ఎన్నిక‌ల షెడ్యూల్ విడుద‌ల‌కు ముహుర్తం ఖ‌రారైంది. ఇవాళ మ‌ధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం మీడియాతో స‌మావేశ‌మై, షెడ్యూల్‌ను ప్ర‌క‌టించ‌నుంది. ప్ర‌స్తుత రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ప‌ద‌వీకాలం వ‌చ్చే నెల జులై 24తో ముగియ‌నుంది. 2017, జులై 25న రాష్ట్ర‌ప‌తిగా రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ఎన్నిక‌య్యారు. ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ నుంచి రాష్ట్ర‌ప‌తిగా ఎన్నికైన తొలి వ్య‌క్తి రామ్‌నాథ్ కోవిందే.

Election Commission of India to announce the schedule for election for the next President of India at 1500 hours today.

