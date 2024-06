June 19, 2024 / 07:35 PM IST

చండీగఢ్‌: పోలీస్ స్టేషన్‌కు (Police Station) తాళం వేశారు. డ్యూటీలో ఉండాల్సిన పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది ఎంచక్కా ఇళ్లలో నిద్రించారు. సడెన్‌ చెకప్‌ కోసం వచ్చిన డీఐజీ ఇది చూసి షాక్‌ అయ్యారు. పోలీస్ స్టేషన్‌ అధికారిని సస్పెండ్‌ చేశారు. పంజాబ్‌లోని హోషియార్‌పూర్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జలంధర్‌ రేంజ్‌ డిప్యూటీ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ (డీఐజీ) హర్మన్‌బీర్ సింగ్ గిల్, మంగళవారం ఉదయం 7.30 గంటలకు తాండాలోని ఓ పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. అయితే ఆ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు లాక్‌ వేసి ఉంది. నిరాయుధుడైన ఒక పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్ తప్ప మరెవరూ అక్కడ లేరు. స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్‌హెచ్‌వో), డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీఎస్‌పీ), ఇతర పోలీస్‌ సిబ్బంది తమ ఇళ్లలో నిద్రపోయినట్లు తెలుసుకున్న ఆయన షాక్‌ అయ్యారు.

కాగా, డీఐజీ హర్మన్‌బీర్ సింగ్ గిల్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిన తర్వాత ఉదయం 9 గంటల అనంతరం పోలీస్‌ సిబ్బంది తీరిగ్గా ఆ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు చేరుకున్నారు. ఈ విషయం తెలిసిన డీఐజీ మరింత ఆగ్రహం చెందారు.

విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం, పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా తండా ఎస్‌హెచ్‌వోను సస్పెండ్ చేశారు. ఆయనను పోలీస్‌ లైన్‌కు బదిలీ చేశారు.

Today, DIG Jalandhar Range, made a surprise inspection of Police Station Tanda, Hoshiarpur, at 07:30 AM.

The purpose of this unannounced visit was to ensure compliance with the duty protocol of the Punjab Police. pic.twitter.com/0XWEOBtonE

— Jalandhar Range Police (@JalandharRange) June 18, 2024