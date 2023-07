Pochampally ikat | ఫ్రాన్స్‌ ప్రథమ మహిళకు పోచంపల్లి ఇకత్ చీర బహూకరించిన ప్రధాని మోదీ

July 15, 2023 / 10:20 AM IST

పారిస్‌: తెలంగాణ ఖ్యాతి ఖండాంతరాలకు వ్యాపిస్తున్నది. ఫ్రాన్స్‌ (France) పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ (PM Modi).. ఆ దేశ ప్రథమ మహిళకు చేతితో నేసిన పోచంపల్లి ఇకత్‌ చీరను బహూకరించారు. ప్రధాని మోదీ రెండు రోజుల ఫ్రాన్స్‌ పర్యటన నేటితో ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా ఇరు దేశాధినేతలు బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్‌కు (Emmanuel Macron) గంధపు చెక్కతో తయారు చేసిన సగీత వాయిద్యం సితార్ (Sandalwood sitar)‌, సరస్వతి విగ్రహాలు, ఆయన సతీమణి బ్రిగిట్టే మాక్రాన్‌కు (First Lady Brigitte Macron) చందనం పెట్టెలో పోచంపల్లి ఇకత్‌ చీరను (Pochampally ikat) ప్రధాని మోదీ అందజేశారు.

అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ నేషనల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ యేల్ బ్రౌన్-పివెట్‌కు (Yelle Braun-Pivet) చేతితో అల్లిన పట్టు కశ్మీరీ కార్పెట్‌ను (Kashmiri carpet), ఫ్రెంచ్ సెనేట్ ప్రెసిడెంట్ గెరార్డ్ లార్చర్‌కు (Gerard Larcher) గంధపు చెక్కతో చెక్కిన ఏనుగు అంబారీని (Elephant Ambavari) మోదీ బహూకరించారు. ఇక 20వ శతాబ్దంలో ఫ్రెంచ్ సాహిత్యంలోని ముఖ్యమైన నవలను మోదీకి మాక్రాన్ బహుమతిగా ఇచ్చారు.

PM Narendra Modi gifted Pochampally Ikat in Sandalwood Box to France's First Lady Brigitte Macron

