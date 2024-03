March 29, 2024 / 09:55 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మైక్రోసాఫ్ట్ వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు బిల్ గేట్స్‌, ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi-Bill Gates) చ‌ర్చ‌లో పాల్గొన్నారు. ప్ర‌ధాని మోదీ నివాసంలో ఆ చ‌ర్చా కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది. కృత్రిమ మేధ‌(ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్‌) నుంచి డిజిట‌ల్ ప‌బ్లిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్ర‌క్చ‌ర్‌, వాతావ‌ర‌ణ మార్పులు లాంటి అంశాల‌పై సుదీర్ఘంగా చ‌ర్చించారు. అయితే ఆ చ‌ర్చ‌లో భార‌తీయ‌ల‌ను బిల్ గేట్స్ ప్ర‌శంసించారు. టెక్నాల‌జీని భార‌తీయుల చాలా వేగంగా ఆపాదించుకున్నార‌న్నారు. సాంకేతిక రంగంలో భార‌త్ దూసుకెళ్తున్న‌ట్లు కూడా గేట్స్ తెలిపారు. పీఎం న‌మో యాప్‌లో ఉన్న ఫోటో బూత్ ఆప్ష‌న్ ద్వారా బిల్ గేట్స్‌తో ప్ర‌ధాని సెల్ఫీ దిగారు.

డిజిటిల్ విప్ల‌వంలో ఇండియా వేగంగా ముందుకు వెళ్తోంద‌ని, ఆరోగ్యం, వ్య‌వ‌సాయం, విద్యా రంగాల్లో కూడా భార‌త్ ముందుకు వెళ్తోంద‌ని మోదీ అన్నారు. ఇండోనేషియాలో జీ20 శిఖ‌రాగ్ర స‌ద‌స్సు జ‌రిగిన స‌మ‌యంలో భార‌త్‌లో జ‌రుగుతున్న డిజిట‌ల్ విప్ల‌వం గురించి ప్ర‌పంచ దేశాలు త‌మ ఉత్సుక‌త‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించాయ‌ని, అయితే ఏక‌ఛ‌త్రాధిప‌త్యాన్ని నిర్మూలించేందుకు టెక్నాల‌జీని ప్ర‌జాస్వామ్యంగా మార్చామ‌ని ఆ స‌ద‌స్సులో చెప్పిన‌ట్లు ప్ర‌ధాని మోదీ తెలిపారు. ప్ర‌జ‌ల చేత‌, ప్ర‌జ‌ల కోసం టెక్నాల‌జీని అందిస్తున్నామ‌న్నారు.

జీ20 స‌ద‌స్సు స‌మ‌గ్ర స్థాయిలో జ‌రిగింద‌ని, ఇండియా ఆ స‌ద‌స్సును అద్భుతంగా నిర్వహించింద‌ని బిల్ గేట్స్ పేర్కొన్నారు. భార‌త్‌లో డిజిట‌ల్ విభ‌జ‌న జ‌ర‌గ‌కుండా చూస్తాన‌ని, డిజిట‌ల్ మౌళిక స‌దుపాయాల్ని ప్ర‌తి గ్రామానికి తీసుకువెళ్తాన‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ అన్నారు.

#WATCH | As PM Narendra Modi and Bill Gates talk about the digital revolution in India, the PM also tells him about ‘Namo Drone Didi’ scheme

PM says, “When I used to hear about the digital divide in the world, I used to think that I would not allow anything like that to happen… pic.twitter.com/ib79pnc2sB

— ANI (@ANI) March 29, 2024