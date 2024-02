PM Modi’s Wishes | రకుల్‌‌-భగ్నానీలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రధాని లేఖ.. నూతన దంపతుల ట్వీట్స్‌ వైరల్‌

February 23, 2024 / 06:28 PM IST

PM Modi’s Wishes: ఇటీవల మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన నూతన జంట రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌-జాకీభగ్నానీకి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన వారికి ఒక లేఖను పంపించారు. తన బిజీ షెడ్యూల్‌ కారణంగా వివాహానికి హాజరుకాలేకపోయానని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. నూతన దంపతులకు తన ఆశీర్వాదాలు అందజేశారు. తనను వివాహానికి ఆహ్వానించినందుకు రకుల్‌ దంపతులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రధాని మోదీ పంపిన లేఖను రకుల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌, జాకీ భగ్నానీ స్వయంగా తమతమ అధికారిక ఎక్స్‌ (X) ఖాతాల్లో షేర్‌ చేశారు. ‘మా సరికొత్త ప్రయాణంలో మీ ఆశీర్వాదాలు మా హృదయాలను తాకాయి. మీ ఆశీర్వాదాలు మాకెంతో విలువైనవి. ధన్యవాదాలు’ అంటూ రకుల్‌, జాకీ ఇద్దరూ ట్వీట్స్‌ ద్వారా మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దాంతో వారి ట్వీట్స్‌ వైరల్‌గా మారాయి.

రకుల్‌-జాకీ దంపతులు ఫిబ్రవరి 21న గోవాలో ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు. దాంతో నూతన దంపతులకు పలువురు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ జాబితాలో తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా చేరడం విశేషం అయ్యింది. కాగా ధనవంతులు విదేశాల్లో కాకుండా ఇక్కడే పెళ్లిళ్లు చేసుకోవాలని, దేశ పర్యాటక రంగానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమివ్వాలని భారత ప్రధాని మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకే.. విదేశాల్లో చేసుకోవాలనుకున్న తమ పెళ్లిని రకుల్‌ దంపతులు గోవాకు మార్చుకున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Thankyou so much Honorable Prime Minister @narendramodi ji. Your blessings mean a lot to us 🙏🏻🙏🏻 @jackkybhagnani pic.twitter.com/Ymq7jENvUi

Your blessings touch our hearts deeply, Prime Minister @narendramodi ji. Thank you for your kind wishes as we begin this meaningful new chapter.@Rakulpreet pic.twitter.com/6VOfWhzl68

— Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) February 22, 2024