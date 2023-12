December 30, 2023 / 02:45 PM IST

అయోధ్య: మ‌హ‌ర్షి వాల్మీకి అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్ర‌యాన్ని(Valmiki Airport) ఇవాళ అయోధ్య‌లో ప్ర‌ధాని మోదీ ప్రారంభించారు. శ్రీరామ‌జ‌న్మ‌భూమిలో రామాల‌యాన్ని నిర్మిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఆల‌యాన్ని జ‌న‌వ‌రి 22వ తేదీన ఓపెన్ చేయ‌నున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ అయోధ్య న‌గ‌ర స‌మీపంలో నిర్మించిన వాల్మీకి విమానాశ్ర‌యాన్ని ప్రారంభించారు. ప‌లు న‌గ‌రాల నుంచి ఈ విమానాశ్ర‌యానికి ప్ర‌తి రోజు స‌ర్వీసుల‌ను న‌డ‌ప‌నున్నారు.

సంవ‌త్స‌రానికి దాదాపు 10 ల‌క్ష‌ల మంది విమాన ప్ర‌యాణం చేసే విధంగా ఎయిర్‌పోర్టును నిర్మించారు. ఇక విమానాశ్ర‌యంలో రామాయ‌ణ ఇతివృత్తం ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చేలా పేయింటింగ్స్ వేశారు. వాల్మీకి రాసిని రామాయ‌ణం ఆధారంగా ఆ క‌ల‌ర్‌ఫుల్ మ్యూర‌ల్స్ వేశారు. రూ.1450 కోట్ల‌తో వాల్మీకి విమానాశ్ర‌యాన్ని నిర్మించిన‌ట్లు పీఎంవో ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

వాల్మీకి విమానాశ్ర‌యాన్ని ఓపెన్ చేయ‌గానే.. ఢిల్లీ నుంచి అయోధ్య‌కు ఇవాళ మ‌ధ్యాహ్నం ఇండిగో విమానం బ‌య‌లుదేరింది. ఆ విమాన కెప్టెన్ అశుతోష్ శేఖ‌ర్ .. అయోధ్య ప్ర‌యాణికుల‌కు వెల్క‌మ్ చెప్పారు. జై శ్రీరామ్ అంటూ ప్ర‌యాణికులు నినాదాలు చేశారు.

