PM Modi | ఏనుగుపై ప్రధాని మోదీ సవారీ.. వీడియో

March 9, 2024 / 09:46 AM IST

కజిరంగ: ప్రధాని మోదీ (PM Modi) అస్సాంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా శనివారం ఉదయం కజిరంగ నేషనల్‌ పార్ట, టైగర్‌ రిజర్వ్‌ను సందర్శించారు. అక్కడ ఏనుగుపై ఎక్కి సవారీ చేశారు. జీవు సఫారీ చేశారు. ప్రకృతి అందాలను తన కెమెరాలో బంధించారు. దీంతో 1957లో కజిరంగ జాతీయ పార్కుకు యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రాంతంగా గుర్తింపు లభించిన తర్వాత దేశ ప్రధాని అక్కడ పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి.

తొలిసారిగా కజిరంగ పార్కుకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీ.. తొలుత ఏనుగుపై సవారీ చేశారు. అనంతరం పార్కులోని సెంట్రల్‌ కొహోరా రేంజ్‌లో ఉన్న మిహిముఖ్‌ ప్రాంతంలో జీపుపై సఫారీ చేశారు.

