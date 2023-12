December 21, 2023 / 02:59 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఎన్నిక‌ల సంఘం అధికారుల నియామ‌కంపై కొత్త బిల్లు(CEC Bill)ను లోక్‌స‌భ‌లో ఆమోదించారు. ఆ బిల్లు ప్రకారం నూత‌న చీఫ్ ఎన్నిక‌ల క‌మీష‌న‌ర్‌, ఎన్నిక‌ల క‌మీష‌న‌ర్ల‌ను నియ‌మించ‌నున్నారు. అయితే ఎన్నిక‌ల అధికారుల బిల్లుకు రాజ్య‌స‌భ గ‌తంలోనే ఆమోదం వ్య‌క్తం చేసింది. ఎన్నిక‌ల అధికారుల నియామ‌కం, స‌ర్వీస్ ప‌రిమితులు, ఆఫీసు కాల ప‌రిమితి గురించి కొత్త బిల్లులో పొందుప‌రిచారు. అయితే ఎల‌క్ష‌న్ ఆఫీస‌ర్ల నియామ‌కంపై పార్ల‌మెంట్‌లో బిల్లు క్లియ‌ర్ కావ‌డంతో ఇప్పుడు ఆ బిల్లు రాష్ట్ర‌ప‌తి ఆమోదం కోసం వెళ్ల‌నున్న‌ది.

#WinterSession2023

Law & Justice Minister of State @arjunrammeghwal

replies on The Chief Election Commissioner & Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 in #LokSabha @MLJ_GoI

Live : https://t.co/QttlsCxXYS pic.twitter.com/VKYRf1nrIF

— SansadTV (@sansad_tv) December 21, 2023