December 28, 2023 / 11:34 AM IST

Viral Video | డెహ్రాడూన్ : అడ‌వుల్లో గ‌జ‌రాజు.. జ‌నావాసాల్లో ప్ర‌త్య‌క్ష‌మైంది. ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని హ‌రిద్వార్‌లో ఏనుగు హ‌ల్‌చ‌ల్ చేసింది. అక్క‌డున్న కోర్టు గేట్ల‌ను తోసేసి, ప్రాంగ‌ణంలోకి ప్ర‌వేశించింది. ఇక ఏనుగు కోర్టు లోప‌లికి వ‌చ్చేందుకు య‌త్నించ‌గా, అక్క‌డున్న కోర్టు సిబ్బంది, లాయ‌ర్లు ఆందోళ‌న‌కు గుర‌య్యారు. ఏనుగును అక్క‌డ్నుంచి పంపించేందుకు గ‌ట్టిగా అరిచారు. అయిన‌ప్ప‌టికీ ఏనుగు కోర్టు గేట్ల‌ను తోసి లోప‌లికి వ‌చ్చింది. ఈ ఘ‌ట‌న బుధ‌వారం చోటు చేసుకుంది.

ఈ ఏనుగు హ‌రిద్వార్‌కు స‌మీపంలో ఉన్న రాజాజి టైగ‌ర్ రిజ‌ర్వ్ నుంచి వ‌చ్చిన‌ట్లు అట‌వీశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. త‌రుచూ ఏనుగులు స‌మీప గ్రామాల్లో సంచ‌రిస్తున్న‌ట్లు స్థానికులు చెప్పారు. కోర్టులోకి ఏనుగు ప్ర‌వేశించిన వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

Meet the unexpected ‘guest’ in Haridwar court. 🐘

The wild elephant rammed down its gate, creating chaos as it traversed the district magistrate’s office and the court premises. It is believed to have snuck out of the nearby Rajaji Tiger Reserve.#Uttarakhand #Haridwar… pic.twitter.com/00RzrF9d1q

— editorji (@editorji) December 28, 2023