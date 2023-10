October 27, 2023 / 12:36 PM IST

జ‌మ్మూ: జ‌మ్మూలోని ఆర్నియా సెక్టార్‌లో గ‌త రాత్రి కాల్పుల ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. పాకిస్థాన్ రేంజ‌ర్లు(Pakistan Rangers) కాల్పులు జ‌రిపారు. ఆ ఘ‌ట‌న‌లో ఇద్ద‌రు బీఎస్ఎఫ్ జ‌వాన్లు గాయ‌ప‌డ్డారు. అంత‌ర్జాతీయ స‌రిహ‌ద్దు ఆర్నియాతో పాటు సుచేత్‌ఘ‌ర్ సెక్టార్ల‌లో ఈ కాల్పులు జ‌రిగాయి. రాత్రి 8 గంట‌ల ప్రాంతంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు బీఎస్ఎఫ్ ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. అయితే ఆ పాక్ రేంజ‌ర్ల కాల్పుల‌కు దీటుగా బ‌దులు ఇచ్చిన‌ట్లు చెప్పారు.

#WATCH | A Border Security Force (BSF) personnel has sustained minor injury in an unprovoked firing by Pakistan Rangers in Jammu and Kashmir’s Arnia sector. He is receiving medical aid in a local hospital. pic.twitter.com/cEH2pk2YDM

— ANI (@ANI) October 27, 2023