July 23, 2024 / 12:22 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అన్ని రంగాల తొలిసారి ఉద్యోగాల్లో చేరేవారికి నెల జీతాన్ని అద‌నంగా ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్(Nirmala Sitharaman) తెలిపారు. వ‌ర్‌ఫోర్స్‌లోకి ఎంట‌ర్ అవుతున్న వారికి నెల జీతం ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. అయితే ఆ అమౌంట్‌ను ఫ్రావిడెంట్ ఫండ్ రూపంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయ‌నున్న‌ట్లు ఆమె స్ప‌ష్టం చేశారు. ఇవాళ లోక్‌స‌భ‌లో 2024-25 బ‌డ్జెట్‌ను ప్ర‌వేశ‌పెడుతూ మంత్రి సీతారామ‌న్ ఈ విష‌యాన్ని తెలిపారు. అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగంలో చేరే వ్య‌క్తుల‌కు ఈ స్కీమ్‌ను అమ‌లు చేస్తామ‌ని, ఈ స్కీమ్ వ‌ల్ల సుమారు 210 ల‌క్ష‌ల యువ‌త ల‌బ్ధి పొందే అవ‌కాశం ఉన్న‌ట్లు మంత్రి తెలిపారు.

#WATCH | #Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “…One month wage to all persons newly entering the workplace in all formal sectors. Direct Benefit Transfer of one month salary in 3 instalments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to Rs… pic.twitter.com/VRooHpwxBj

— ANI (@ANI) July 23, 2024