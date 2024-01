January 21, 2024 / 02:34 PM IST

లక్నో: ఒక వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచారు. ఆ తర్వాత బైక్‌తో రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లారు. (man stabbed, dragged by bike) ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఢిల్లీ శివారు ప్రాంతమైన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని నోయిడాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. హసన్‌ అనే వ్యక్తి నాలుగేళ్ల కిందట అనూజ్ తండ్రితో గొడవ పడ్డాడు. ఈ నేపథ్యంలో హసన్‌, అనూజ్‌ మధ్య ఇటీవల గొడవ జరిగింది. ఆగ్రహించిన అనూజ్‌ తన బంధువైన నితిన్‌తో కలిసి హసన్‌ను కత్తితో పొడిచాడు. అనంతరం బైక్‌కు కట్టి రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లారు.

కాగా, ఈ విషయం తెలిసిన పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడిన హసన్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ అతడు మరణించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. మరోవైపు నిందితులైన అనూజ్‌, నితిన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. అయితే వారు ప్రతిఘటించడంతో ఎన్‌కౌంటర్‌ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుల్లెట్‌ గాయాలైన నిందితులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

