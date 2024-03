March 20, 2024 / 10:13 AM IST

ముంబై: ఫుడ్ డెలివ‌రీ సంస్థ జొమాటో(Zomato).. వెజిటేరియ‌న్స్ కోసం గ్రీన్ యూనిఫాం వేసుకునే రైడ‌ర్స్‌ను రంగంలోకి దింపుతున్న‌ట్లు వార్త‌లు వెలుబ‌డిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు రెడ్ క‌ల‌ర్ దుస్తులు ధ‌రించే జొమాటో బాయ్స్ మాత్ర‌మే మ‌న‌కు ద‌ర్శ‌నం ఇచ్చేవారు. అయితే శాఖాహారుల కోసం ప్ర‌త్యేకంగా గ్రీన్ క‌ల‌ర్ డ్రెస్సు వేసుకునే బాయ్స్ ఏమీ ఉండ‌ర‌ని ఇవాళ ఆ సంస్థ సీఈవో(Zomato CEO) దీపింద‌ర్ గోయ‌ల్ తెలిపారు. ఆయ‌న త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు. వెజిటేరియ‌న్స్ కోసం ప్ర‌త్యేకంగా ద‌ళాన్ని త‌యారు చేసినా.. వారు ఆన్‌గ్రౌండ్‌లో మాత్రం గ్రీన్ క‌ల‌ర్ దుస్తులు ఏమీ ధ‌రించ‌ర‌ని తెలిపారు. త‌మ రైడ‌ర్స్ అంద‌రూ కేవ‌లం రెడ్ క‌ల‌ర్ డ్రెస్సు మాత్ర‌మే వేసుకుంటార‌ని ఆయ‌న క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Update on our pure veg fleet —

While we are going to continue to have a fleet for vegetarians, we have decided to remove the on-ground segregation of this fleet on the ground using the colour green. All our riders — both our regular fleet, and our fleet for vegetarians, will…

