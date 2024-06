Sanjay Raut | నితీశ్‌, చంద్రబాబు అందరికి మిత్రులు.. సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని మోదీ నడపలేరు: సంజయ్ రౌత్

June 5, 2024 / 04:41 PM IST

ముంబై: సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ప్రధాని మోదీ నడపలేరని మహారాష్ట్రకు చెందిన శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్ (Sanjay Raut) అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్డీయే ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కీలకమైన నితీశ్‌ కుమార్‌, చంద్రబాబు నాయుడు అందరికీ స్నేహితులని ఆయన తెలిపారు. ‘బీజేపీకి మెజారిటీ ఎక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు పొత్తు కుదుర్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారు ప్రయత్నించనివ్వండి. చంద్రబాబు నాయుడు, నితీష్‌ కుమార్‌ అందరికీ మిత్రులే. ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగానికి ముప్పు తెచ్చే వారికి వారు మద్దతిస్తారని నేను అనుకోవడం లేదు’ అని అన్నారు. మోదీకి సర్కార్, మోదీకి గ్యారెంటీ అంటూ తనదైన ధోరణిలో మాట్లాడిన ప్రధాని ఇప్పుడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని సంజయ్‌ రౌత్‌ ఎద్దేవా చేశారు.

కాగా, ఇండియా బ్లాక్‌ నేతలు బుధవారం ఢిల్లీలో సమావేశం కానున్నారు. మహారాష్ట్రలో సత్తా చాటిన శివసేన (యూబీటీ) చీఫ్‌ ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే, ఆ పార్టీ నేత సంజయ్‌ రౌత్‌ ఈ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ కూడా ‘ఏం జరుగుతుందో వేచి చూడండి’ అంటూ కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై వ్యాఖ్యానించారు. ఒకే విమానంలో నితీశ్‌ కుమార్‌తో కలిసి ప్రయాణించి ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన శరద్ పవార్, ఎంకే స్టాలిన్, చంపై సోరెన్, అఖిలేష్ యాదవ్, అభిషేక్ బెనర్జీ, సీతారాం ఏచూరి, డీ రాజా వంటి నేతలు ఇండియా బ్లాక్‌ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "Who is there in the NDA, Nitish Babu, Chandra Babu, two 'babus' are there. There is Chirag babu…'Dekh lenge'. The people have taken away BJP's majority and made them stand at 232. They are trying to form a 'Jod-tod wali… pic.twitter.com/GS76fswMh8

— ANI (@ANI) June 5, 2024