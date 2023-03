March 31, 2023 / 02:53 PM IST

పాటియాలా: కాంగ్రెస్ నేత న‌వ‌జ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ(Navjot Singh Sidhu) ఏప్రిల్ ఒక‌టో తేదీన జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. 1988లో జ‌రిగిన రోడ్డు ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన కేసులో అత‌ను ప్ర‌స్తుతం పాటియాలా సెంట్ర‌ల్‌ జైలు(Patiala Central Jail)లో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. సిద్దూ ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో ఆయ‌న టీమ్ ఈ విష‌యాన్ని పోస్టు చేసింది. శ‌నివారం సిద్ధూ రిలీజ్ అయ్యే అవ‌కాశాలు ఉన్న‌ట్లు జైలు అధికారులు వెల్ల‌డించిన‌ట్లు పేర్కొన్నారు. కానీ జైలు అధికారులు మాత్రం ఇంకా ఈ విష‌యాన్ని ద్రువీక‌రించ‌లేదు.

This is to inform everyone that Sardar Navjot Singh Sidhu will be released from Patiala Jail tomorrow.

(As informed by the concerned authorities).

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) March 31, 2023