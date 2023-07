July 18, 2023 / 12:17 PM IST

తిరుమ‌ల‌: ఇన్‌ఫోసిస్ చైర్మెన్ నారాయ‌ణ‌మూర్తి, ఆయ‌న భార్య సుధా మూర్తి .. తిరుమ‌ల తిరుప‌తి దేవ‌స్థానికి భారీ విరాళం ఇచ్చారు. బంగారు శంఖం(Gold Conch), బంగారు తాబేలును టీటీడీకి విరాళంగా స‌మ‌ర్పించారు. ఆ కానుక‌ల‌ను ఆదివారం జూలై 16వ తేదీన అంద‌జేశారు. టీటీడీ ఈవో ఏవీ ధ‌ర్మారెడ్డికి రంగ‌నాయ‌క మండ‌పంలో అంద‌జేశారు. ఆ రెండు బంగారు కానుక‌ల బ‌రువు సుమారు రెండు కిలోలు ఉంటుంది. ఏపీ ప్ర‌భుత్వ స‌ల‌హాదారు ఎస్ రాజీవ్ కృష్ణ ఆ కానుక‌ల‌కు చెందిన ఫోటోల‌ను షేర్ చేశారు.

Infosys founder Narayana Murthy garu & his wife Sudha Murthy garu (former TTD Board Member) donate Golden Abhishekha Shankam to Sri Varu Temple at Tirumala. They handed over to TTD EO Dharma Reddy garu. @TTDevasthanams @yvsubbareddymp @Infosys @Infosys_nmurthy @AndhraPradeshCM… pic.twitter.com/xM5lfm7f77

