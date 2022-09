September 28, 2022 / 09:35 PM IST

ముంబై: నో పార్కింగ్‌ ప్రాంతంలో నిలిపిన స్కూటర్‌ను ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు తీసుకెళ్లడంపై ఒక వ్యక్తి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. పోలీసుల నుంచి బలవంతంగా స్కూటర్‌ను తీసుకెళ్లబోయాడు. అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ట్రాఫిక్‌ మహిళా పోలీస్‌పైకి స్కూటర్‌ను దూకించాడు. దీంతో స్కూటర్‌ను పట్టుకుని రోడ్డుపై పడిన ఆమె గాయపడింది. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం భార్యతో కలిసి స్కూటర్‌పై వెళ్లిన బ్రజేష్‌కుమార్ భల్లూరియా, నలసోపరా ప్రాంతంలోని పాటంకర్ పార్క్ వద్ద నో పార్కింగ్‌ ఏరియాలో దానిని నిలిపాడు. దీంతో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆ స్కూటర్‌ను పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు.

కాగా, బ్రజేష్‌కుమార్ దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. స్కూటర్‌ను బలవంతంగా పోలీసుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లేందుకు అతడు ప్రయత్నించాడు. అయితే గేట్‌ వద్ద ట్రాఫిక్‌ మహిళా పోలీస్‌ స్కూటర్‌పై ఉన్న అతడ్ని అడ్డుకుంది. అయితే ఆపకుండా స్కూటర్‌ను నడపడంతో రోడ్డుపై పడిన ఆమెకు గాయాలయ్యాయి. దీంతో బ్రజేష్‌కుమార్‌తోపాటు అతడి భార్యపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆ దంపతులను అరెస్ట్‌ చేశారు.

మరోవైపు ఆ మహిళా పోలీస్‌ గత కొన్ని నెలలుగా తనను టార్గెట్‌ చేస్తున్నదని న్యాయవాది అయిన బ్రజేష్‌కుమార్ ఆరోపించాడు. కాగా, ఒక వ్యక్తి తన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డు చేసిన ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

On Camera, Mumbai Man Tries To Run Over Woman Cop For Towing Scooter https://t.co/vi4pHWMCQU pic.twitter.com/OP01vT3Pzm

— NDTV (@ndtv) September 28, 2022