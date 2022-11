November 30, 2022 / 03:42 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ల‌తా మంగేష్క‌ర్ ఆల‌పించిన మేరా దిల్ యే పుకారే ఆజా సాంగ్‌కు పాకిస్తాన్ బాలిక ఆయేషా రీమిక్స్ వెర్ష‌న్ వైర‌ల్ కావ‌డంతో ఇప్పుడు ప‌లువురు ఈ సాంగ్‌కు త‌మ‌దైన శైలిలో డ్యాన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తూ సోష‌ల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నారు. సెల‌బ్రిటీల నుంచి ఇన్‌ఫ్లుయెన్స‌ర్‌ల వ‌ర‌కూ ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ త‌మ వీడియోల‌కు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌గా ఈ సాంగ్‌ను వాడుతున్నారు.

ఇక మిస్ట‌ర్ బీన్ క‌నిపిస్తున్న ఫ్యాన్ మేడ్ వీడియోను ప్ర‌ముఖ పారిశ్రామికవేత్త హ‌ర్ష్ గోయంకా సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో మిస్ట‌ర్ బీన్ మేరా దిల్ యే పుకారే ఆజా సాంగ్‌కు డ్యాన్స్ చేస్తూ సంద‌డి చేయ‌డం క‌నిపిస్తుంది.

Now Mr Bean doing the same dance…. pic.twitter.com/4CMxGtGmyI

— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 29, 2022