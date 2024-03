Woman fakes kidnapping | కిడ్నాప్‌ డ్రామా ఆడిన యువతి.. బంధించిన ఫొటోలు పంపి తండ్రి నుంచి రూ.30 లక్షలు డిమాండ్‌

March 21, 2024 / 03:58 PM IST

భోపాల్‌: ఒక యువతి కిడ్నాప్‌ డ్రామా ఆడింది. కొందరు వ్యక్తులు తనను కిడ్నాప్ చేసి బంధించారని ఆరోపించింది. (Woman fakes kidnapping) చేతులు, కాళ్లు తాడుతో కట్టేసి ఉన్న ఫొటోలు తండ్రి మొబైల్‌కు పంపింది. విడిపించేందుకు రూ.30 లక్షలు డిమాండ్‌ చేసింది. తండ్రి ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు నకిలీ కిడ్నాప్‌ వ్యవహారాన్ని బయటపెట్టారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని శివపురికి చెందిన 21 ఏళ్ల కావ్యకు పోటీ పరీక్షల్లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు రాజస్థాన్‌ కోటాలోని కోచింగ్‌ సెంటర్‌లో తల్లిదండ్రులు చేర్చించారు. కుమార్తెతో పాటు మూడు రోజులు హాస్టల్‌లో ఉన్న ఆమె తల్లి తిరిగి మధ్యప్రదేశ్‌లోని సొంత ఊరికి వెళ్లిపోయింది.

కాగా, కావ్య తన స్నేహితులతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ చదువుకోవాలని భావించింది. తల్లి వెళ్లిన తర్వాత మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌కు చేరుకుంది. ఇద్దరు మగ స్నేహితులతో కలిసి ఒక రూమ్‌లో ఉంటున్నది. అయితే కోటాలో ఉండి అక్కడ చదువుకుంటున్నట్లుగా తల్లిదండ్రులను నమ్మించింది. పరీక్షలకు సంబంధించిన మార్కుల వివరాలు కూడా పేరెంట్స్‌ మొబైల్‌కు పంపింది.

మరోవైపు మార్చి 18న కావ్య తండ్రి మొబైల్‌ ఫోన్‌కు కొన్ని ఫొటోలు వచ్చాయి. అతడి కుమార్తెను తాళ్లతో బంధించి కిడ్నిప్‌ చేసినట్లు మెసేజ్‌లో ఉంది. ఆమెను విడిపించేందుకు రూ.30 లక్షలు డిమాండ్‌ చేశారు. దీంతో ఆందోళన చెందిన కావ్య తండ్రి హుటాహుటిన కోటా వెళ్లాడు. కుమార్తె కిడ్నాప్‌ గురించి అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

కాగా, దర్యాప్తు చేసిన కోటా పోలీసులు కావ్య మూడు రోజుల్లోనే అక్కడి నుంచి ఇండోర్‌కు వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. ఇద్దరు మగ స్నేహితులతో కలిసి ఉన్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ద్వారా తెలుసుకున్నారు. ఆమె స్నేహితురాలిని ప్రశ్నించిన తర్వాత కావ్య కిడ్నాప్ నకిలీ అని నిర్ధారించారు. స్నేహితులతో కలిసి విదేశాల్లో చదువుకునేందుకు కిడ్నాప్‌ డ్రామా ఆడినట్లు తెలుసుకున్నారు. స్నేహితుల ఇంట్లో ఫొటోలు తీయించుకుని తండ్రికి పంపి రూ.30 లక్షలు డిమాండ్‌ చేసిందని కోటా పోలీసులు గుర్తించారు.

మరోవైపు కావ్య, ఇద్దరి మగ స్నేహితుల మొబైల్‌ ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్‌లో ఉన్నాయని కోటా పోలీసులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఎక్కడ ఉన్నా సమీపంలోని పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లాలని సూచించారు. శివపురి పోలీసులు కూడా ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కావ్య ఆచూకీని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

#WATCH | MP Girl Goes Missing In #Kota: Video Shows Her With Two Youths Right Before Kidnapping #Shivpuri #MPNews #MadhyaPradesh pic.twitter.com/hXZsWPZOin

— Free Press Journal (@fpjindia) March 20, 2024