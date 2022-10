October 19, 2022 / 07:07 PM IST

చండీగఢ్‌: ఖరీదైన కారును బహుమతిగా అందుకున్న ఒక యువకుడు ఆనందంతో గన్‌తో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపాడు. ఈ విషయం పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు. పంజాబ్‌లోని మొహాలీ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఖరార్‌ టౌన్‌కు చెందిన శుభమ్ రాజ్‌పుత్, తన తల్లిండ్రుల నుంచి ఖరీరైన బెంట్లీ కారును గిఫ్ట్‌గా అందుకున్నాడు. ఆ సంతోషంతో తుపాకీ చేతపట్టుకుని గాల్లోకి రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. అక్కడున్న వారు కూడా అతడ్ని అభినందించడంతోపాటు ఫొటోలు, వీడియోలు తీశారు.

కాగా, ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఇది పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు. ఆ యువకుడి వద్ద ఉన్న గన్‌కు లైసెన్స్‌ ఉందా?, ఉంటే ఎవరి పేరుతో ఉంది అన్న దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ‘తల్లిదండ్రులు బెంట్లీ కారును బహుమతిగా ఇచ్చినందుకు ఉప్పొంగిన మొహాలీ యువకుడు గాలిలోకి కాల్పులు జరిపాడు. వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కేసు నమోదైంది’ అని ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్ పేర్కొంది.

