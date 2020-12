'మోదీ గురి చూపేది ఒకర్ని.. పడగొట్టేది మరొకరిని'

ఢిల్లీ : సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది, హక్కుల ఉద్యమ కార్యకర్త ప్రశాంత్‌ భూషణ్‌ ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వంపై విరుచుపడ్డారు. ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఆయన స్పందిస్తూ.. పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజల అభివృద్ధి, శ్రేయస్సే లక్ష్యంగా తాము సంస్కరణలని తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రభుత్వం విస్తృత అసత్య ప్రచారంతో మభ్యపెట్ట చూస్తోంది. కానీ వాస్తవానికి వారి సంస్కరణలు మొత్తం కార్పొరేట్‌ శక్తుల అభ్యున్నతికేనని పేర్కొన్నారు.



బ్లాక్‌ మనీని లక్ష్యంగా చూపి రాత్రికి రాత్రి నోట్ల రద్దుకు పాల్పడి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశనం చేశారు. పన్నులు ఎగ్గోట్టే అవకాశం లేకుండా అందరినీ పన్ను పరిధిలోకి తీసుకువస్తాను అని జీఎస్టీ తీసుకువచ్చి రాష్ర్టాలను ఆగం పట్టించారు. మధ్య దళారీ వ్యవస్థ అంతం పేరుతో నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను తీసుకువచ్చి ప్రధాని మోదీ తాజాగా అన్నం పెట్టే రైతులనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడని వెల్లడించారు.

After destroying the Economy with Historic Noteban & States with historic GST, Modi has taken aim at farmers with Historic Farm laws! pic.twitter.com/vpdsOS2nLd