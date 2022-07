July 6, 2022 / 04:13 PM IST

దేశీయ ప్రైవేట్ విమాన‌యాన సంస్థ స్పైస్‌జెట్ విమానం చిక్కుల్లో ప‌డింది. 18 రోజుల వ్యవ‌ధిలోనే సాంకేతిక లోపంతో ఈ సంస్థ విమానాలు ఎనిమిది సార్లు అత్య‌వ‌స‌రంగా ల్యాండ్ అయ్యాయి. నిన్న (మంగ‌ళ‌వారం) ఢిల్లీ నుంచి దుబాయికి బ‌య‌లుదేరిన విమానంలో ఫ్యూయ‌ల్ ఇండికేట‌ర్‌లో సాంకేతిక లోపం త‌లెత్త‌గా అత్య‌వ‌స‌రంగా క‌రాచీ విమానాశ్ర‌యంలో ల్యాండ‌యింది. నేడు చైనాకు వెళ్లాల్సిన స్పైస్‌జెట్ కార్గో విమానాన్ని వెద‌ర్ రేడార్ ఫెయిల్ కావ‌డం వ‌ల్ల వెన‌క్కి ర‌ప్పించారు. దీంతో స్పైస్‌జెట్ విమానంపై నెటిజ‌న్లు మీమ్స్ త‌యారుచేసి ఆడుకుంటున్నారు. ఈ మీమ్స్ సోష‌ల్ మీడియ‌లో వైర‌ల్‌గా మారాయి.

పదే పదే ఏర్పడే సాంకేతిక‌ లోపాల కారణంగా వినియోగదారులు ఎయిర్‌లైన్స్‌పై నమ్మకాన్ని కోల్పోయారు. సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది స్పైస్‌జెట్‌పై సరదాగా పోక్ చేశారు. జోకులు, మీమ్స్‌తో రెచ్చిపోయారు. ‘నిజంగా ఎంతో ధైర్య‌ముంటేనే స్పైస్‌జెట్‌లో ప్ర‌యాణించాలి’ అని ప్ర‌ముఖ వ్యాపార‌వేత్త‌, కాల‌మిస్ట్ సుహేల్ సేథ్ వ్యాఖ్యానించాడు. ‘స్పైస్‌జెట్‌లో ప్ర‌యాణిస్తున్నారా? అయితే ఇదే ఆఖ‌రిరోజు అనుకోండి’ అంటూ ఒక‌రు మీమ్ ట్వీట్ చేశారు. ‘స్పైస్‌జెట్ టైర్ల‌కింద నిమ్మకాయ‌లు ఉంచండి’ అంటూ ఓ యూజ‌ర్ ఫొటోల‌ను షేర్‌చేశారు. ట్విట‌ర్‌లో బుధ‌వారం మొత్తం స్పైస్‌జెట్ మీమ్స్ హ‌ల్‌చ‌ల్ చేశాయి.

One has to admit, travelling by @flyspicejet is for the brave and the immortal.

— SUHEL SETH (@Suhelseth) July 5, 2022