March 16, 2023 / 05:17 PM IST

న్యూఢిల్లీ: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్ నేత‌, పీడీపీ ప్రెసిడెంట్ మెహ‌బూబా ముఫ్తీ(Mehbooba Mufti) ఇటీవ‌ల ఓ శివాల‌యాన్ని ద‌ర్శించారు. పూంచ్(Poonch) జిల్లాలో ఉన్న ఆ ఆల‌యంలో ఆమె అభిషేకం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. అయితే ఆ గుడికి వెళ్లి పూజ‌లు చేసిన విష‌యాన్ని ఆమె స‌మ‌ర్ధించుకున్నారు. ఈ దేశంలో గాంగా-జ‌మున సంగ‌మం జ‌రుగుతుంద‌ని, ఇలాంటి దేశంలో మ‌న జీవిస్తున్నామ‌ని, ఇటువంటి అంశాల‌పై చ‌ర్చించ‌డం స‌రికాదు అని ఆమె అన్నారు.

#WATCH | This temple was built by Yashpal Sharma & his son wanted me to go inside temple. After that, somebody gave me a vessel containing water, so it would have been wrong to deny it so I offered prayers: PDP chief M Mufti on offering prayers at Navagraha temple in Pooch pic.twitter.com/evgHCLAUs3

— ANI (@ANI) March 16, 2023