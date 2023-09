September 22, 2023 / 05:32 PM IST

ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని హీరా పన్నా మాల్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. (Massive Fire) అంధేరీ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రముఖ షాపింగ్‌ మాల్‌లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో దట్టమైన పొగలు పరిసర ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే 25 అగ్నిమాపక వాహనాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. మంటలను ఆర్పేందుకు ఫైర్‌ సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

కాగా, అగ్ని ప్రమాదం సమయంలో ఆ షాపింగ్‌ మాల్‌లో పలువురు చిక్కుకున్నారు. అయితే అందరినీ రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతానికి చేర్చినట్లు బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) అధికారులు తెలిపారు. భారీ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ ఏమీ కాలేదని చెప్పారు. బీఎంసీతోపాటు ఫైర్‌ అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. మరోవైపు హీరా పన్నా మాల్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

#Watch | Major fire breaks out at shopping mall in suburban Oshiwara area of #Mumbai.

No injuries have been reported yet pic.twitter.com/uAbuuqZQ3l

— Hindustan Times (@htTweets) September 22, 2023