Viral Video: రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద టెడ్డీ బేర్ దుస్తుల్లో వ్యక్తి డ్యాన్స్.. రైల్వే పోలీసులు అరెస్ట్

January 25, 2023 / 06:03 PM IST

లక్నో: రైల్వే క్రాసింగ్‌ వద్ద టెడ్డీ బేర్‌ వేషధారణ, ఆ దుస్తుల్లో ఒక వ్యక్తి డ్యాన్స్‌ చేశాడు. దీనిని గమనించిన రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్‌) సిబ్బంది అతడిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గొరఖ్‌పూర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 22న ఒక వ్యక్తి టెడ్డీ బేర్‌ దుస్తులు ధరించాడు. గొరఖ్‌పూర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ సమీపంలో రైలు పట్టాల క్రాసింగ్‌ వద్ద డ్యాన్స్‌ చేశాడు. ఆ సమయంలో పలు ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లతోపాటు గూడ్స్‌ రైళ్లు వెళ్లాయి. ఇది చూసిన కొందరు తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో రికార్డ్‌ చేశారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఇది రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్‌) సిబ్బంది దృష్టికి వెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంతోపాటు ప్రాణాలను రిస్క్‌ చేసిన అతడ్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

మరోవైపు రైల్వే క్రాసింగ్‌ వద్ద టెడ్డీ బేర్‌ దుస్తుల్లో డ్యాన్స్‌ చేసిన వ్యక్తిని 22 ఏళ్ల సునీల్‌ కుమార్‌గా గుర్తించారు. బర్త్‌ డే పార్టీలు, ఈవెంట్లు, ఫంక్షన్ల సందర్భాల్లో అతడు ఎల్లో టెడ్డీ బేర్ దుస్తులు ధరించి అలరిస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నాడు. ఆ యువకుడికి ‘టెడ్డీ గాడ్‌ ఫాదర్’ అనే పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానెల్‌తోపాటు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా కూడా ఉంది.

RPF #Gorakhpur have arrested a man wearing teddy costume, for dancing & shooting reel for #Instagram & ₹YouTube channel at Nand Nagar railway crossing. Accused identified as Sunil Kumar (22) has 1600 followers on his SM channel, where he post funny video. #UttarPradesh #Railways pic.twitter.com/ZyP5L2Hgcg

— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) January 23, 2023