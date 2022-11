November 11, 2022 / 05:57 PM IST

భోపాల్‌: బీజేపీ పాలిత మధ్యప్రదేశ్‌లో దారుణం జరిగింది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో తాలిబన్‌ విధించే శిక్షల తరహాలో ఒక వ్యక్తిని తలకిందులుగా వేలాడదీసి దారుణంగా కొట్టారు. ఉజ్జయిని జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇంగోరియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సిజావత గ్రామానికి చెందిన అర్జున్ మోంగియా, ఒక యువకుడ్ని దారుణంగా కొట్టాడు. బోరు పైపులకు అతడ్ని కట్టి తలకిందులుగా వేలాడదీశాడు. అనంతరం కర్రతో ఆ యువకుడ్ని చితకబాదాడు. తన పొలంలోని కత్తిని దొంగిలించేందుకు అతడు ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపించాడు.

కాగా, ఈ నెల 4న జరిగిన ఈ సంఘటన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఇది ఇంగోరియా పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీనిని పరిశీలించి బాధ్యులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీస్‌ అధికారి తెలిపారు. అయితే ఈ సంఘటనపై బాధితుడి నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని చెప్పారు. దాడి నేపథ్యంలో భయపడిన ఆ యవకుడు గ్రామం నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు

చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

A man accused of theft was tied to a machine, hung upside down and beaten mercilessly in Ujjain. Although the incident took place a week ago, the police learnt about the incident on Thursday, after the video of the incident was widely shared online pic.twitter.com/jIGUQtgWdn

