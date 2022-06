June 17, 2022 / 03:05 PM IST

లక్నో: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రకటించిన సైన్యంలో నాలుగేళ్ల కాంట్రాక్ట్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ విధానం అగ్నిపథ్‌పై నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని మథురలో నిరసనకారులు రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డారు. జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ ఆందోళనలో పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో పోలీసులు నిరసనకారులపైకి టియర్‌ గ్యాస్‌ షెల్స్‌ ప్రయోగించారు. కాగా, నిరసనకారుల దాడులు, పోలీసుల ప్రతిఘటన మధ్య ఒక కుటుంబం చిక్కుకుంది. దీంతో కుమారుడ్ని ఎత్తుకుని ఒక వ్యక్తి రక్షణ కోసం పోలీసులు ఉన్న వైపు పరుగుతీశాడు. అతడి భార్య కూడా ఆయనను అనుసరించింది. చివరకు చిన్నారితో సహా వారిద్దరూ పోలీస్‌ రక్షణ కవర్‌ ఉన్న వైపునకు సురక్షితంగా చేరుకున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

మరోవైపు శుక్రవారం ఉదయం తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బల్లియా రైల్వే స్టేషన్‌లోకి కొందరు నిరసనకారులు ప్రవేశించారు. రైలు బోగికి నిప్పుపెట్టారు. అలాగే రైల్వే స్టేషన్‌ ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారు. పోలీసులు టియర్‌ గ్యాస్‌ షెల్స్‌ ప్రయోగించి, లాఠీఛార్జ్‌ చేసి నిరసనకారులను చెదరగొట్టారు.

