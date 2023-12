December 25, 2023 / 03:59 PM IST

Swiggy | బిజీ లైఫ్ గ‌డిపే వారితో పాటు చాలా మంది ఫుడ్ ఆర్డ‌ర్ల కోసం స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి యాప్‌ల‌ను ఆశ్ర‌యిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో ఈ యాప్‌ల ద్వారా ఆర్డ‌ర్ చేసిన ఐటెమ్స్‌లో ఇత‌ర ప‌దార్థాలు వ‌చ్చిన సంద‌ర్భాలు ఉన్నాయి. ఫుడ్ ఐటెమ్స్‌లో బ‌ల్లులు, బొద్దింక‌లు, ఇత‌ర వ‌స్తువులు ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చిన ఘ‌ట‌న‌లు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ మాదిరిగానే ఈసారి మెడిసిన్స్ ప్ర‌త్య‌క్ష‌మ‌య్యాయి.

ముంబైకి చెందిన ఉజ్వ‌ల్ పూరి అనే యువ‌కుడు లియోపోల్డ్ కేఫ్ నుంచి స్విగ్గీ ద్వారా చికెన్ ఐటెమ్ ఆర్డ‌ర్ పెట్టాడు. ఆ ఆర్డ‌ర్ రానే వ‌చ్చింది. ఇక దాన్ని ఓపెన్ స‌గం వ‌ర‌కు తినేశాడు. ఆ త‌ర్వాత మెడిసిన్స్ ప్ర‌త్య‌క్ష‌మ‌య్యాయి. దీంతో స‌ద‌రు యువ‌కుడు షాక్ అయ్యాడు. రెండు మెడిసిన్స్‌తో ఉన్న ఆ స్ట్రిప్‌లో ఒక‌టి పూర్తిగా ఉడికిన‌ట్లుంది. మ‌రొక‌టి అలానే ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో ఈ విష‌యాన్ని స్విగ్గీ దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు ఉజ్వ‌ల్ పూరి. త‌క్ష‌ణ‌మే స్విగ్గీ కూడా స్పందించింది. నేరుగా మీతో కాంటాక్ట్ అవుతామ‌ని పూరికి స్విగ్గీ సంస్థ స‌మాచారం ఇచ్చింది. అనంత‌రం ఇది వైర‌ల్ అయింది.

గ‌త కొన్నేండ్ల నుంచి లియోపోల్డ్ కేఫ్ స‌ర్వీస్, నాణ్య‌త త‌గ్గింద‌ని ఓ నెటిజ‌న్ పేర్కొన్నాడు. వంట‌లు స‌రిగా, ప‌రిశుభ్రంగా చేయాల‌ని క‌నీసం స్విగ్గీనైనా స‌ద‌రు రెస్టారెంట్‌ను అడ‌గాల‌ని మ‌రో యూజ‌ర్ అన్నాడు. ఇక ఆహార ప‌దార్థాల‌ను డెలివ‌రీ చేసే ముందు వాటి రుచి, వాస‌న చూసిన త‌ర్వాత‌నే డెలివ‌రీ చేయాల‌ని ఇంకో నెటిజ‌న్ పేర్కొన్నాడు. లియోపోల్డ్ కేఫ్‌లో ప‌రిశుభ్ర‌త పాటించ‌డం లేద‌ని, వంట గ‌ది కూడా అప‌రిశుభ్రంగా ఉంద‌ని ఓ నెటిజ‌న్ అన్నాడు. సిబ్బంది కూడా ప‌రిశుభ్ర‌త పాటించ‌డం లేద‌ని తెలిపాడు.

My Mumbai Christmas Surprise ordered food from Swiggy from Leopold Colaba got this half cooked medicine in my food @Swiggy pic.twitter.com/ZKU30LzDhi

— Ujwal Puri // ompsyram.eth 🦉 (@ompsyram) December 24, 2023