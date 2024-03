March 18, 2024 / 07:10 PM IST

ముంబై: మహారాష్ట్ర సచివాలయమైన మంత్రాలయం బిల్డింగ్‌ పైనుంచి ఒక వ్యక్తి దూకాడు. అయితే అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సెఫ్టీ నెట్‌లో అతడు పడ్డాడు. (Man Jumps From Mantralaya Building) ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించిన అతడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. సోమవారం ముంబైలోని మంత్రాలయం మూడో అంతస్తు పైనుంచి ఒక వృద్ధుడు దూకాడు. అయితే ముందు జాగ్రత్తగా చాలా కాలం కిందట ఏర్పాటు చేసిన సేఫ్టీ నెట్‌లో అతడు పడ్డాడు. ‘భారత్‌ మాతాకీ జై’ అని నినాదించాడు.

కాగా, రోడ్డు పక్కన ఈటరీ నిర్వహించే తనను సురేష్‌ యాదవ్‌ అనే అధికారి వేధిస్తున్నాడని ఆ వృద్ధుడు ఆరోపించాడు. అందుకే మంత్రాలయం బిల్డింగ్‌ పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని భావించినట్లు చెప్పాడు. ఆ వృద్ధుడు చాలా సేపటి వరకు బయటకు రాలేదు. దీంతో పోలీసులు నెట్‌లోకి వెళ్లి అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

A Vadapav vendor from North Mumbai staged protest by jumping into safety net in Mantralaya after action taken against his Vada pav cart. He was detained by police and taken to Marine Drive police station@ians_india pic.twitter.com/NjmfOLDHIq

