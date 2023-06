Major Fire Accident | నిర్మాణంలో ఉన్న మెడికల్‌ యూనివర్సిటీ భవనంలో.. భారీ అగ్నిప్రమాదం

June 8, 2023 / 06:26 PM IST

లక్నో: నిర్మాణంలో ఉన్న మెడికల్‌ యూనివర్సిటీ భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది (Major Fire Accident). సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పలు అగ్నిమాపక వాహనాలతో మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోలో ఈ సంఘటన జరిగింది. కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఒక భవనంలో గురువారం ఉదయం మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో వెంటనే అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐదు అగ్నిమాపక వాహనాలతో సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. మంటలను ఆర్పేందుకు రంగంలోకి దిగారు.

కాగా, నిర్మాణంలో ఉన్న భవనంలో అగ్నిప్రమాదం ఎలా జరిగిందన్నది మిస్టరీగా మారింది. స్లాబ్‌ నిర్మాణం కోసం ఏర్పాటు చేసిన సెంట్రింగ్‌ కర్రలకు మంటలు వ్యాపించడంతో భారీగా ఎగసిపడినట్లు తెలుస్తున్నది. అయితే ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరుగలేదని జిల్లా కలెక్టర్‌ సూర్యపాల్ గంగ్వార్ తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన భవనం నిర్మాణంలో ఉన్నదని చెప్పారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంపై దర్యాప్తు జరుపుతామని వెల్లడించారు. మరోవైపు కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న భవనంలో జరిగిన ఈ అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Lucknow, UP: Fire broke out at the under-construction building of King George's Medical University. Fire tenders on the spot. Further details awaited pic.twitter.com/OQMSxZyDKy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 8, 2023