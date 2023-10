October 29, 2023 / 05:38 PM IST

ముంబై: మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్‌కు (Ajit Pawar ) డెంగ్యూ సోకింది. ఈ నేపథ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచించినట్లు ఎన్సీపీ రెబల్‌ గ్రూప్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రఫుల్ పటేల్ తెలిపారు. 64 ఏళ్ల అజిత్‌ పవార్‌ బహిరంగ కార్యక్రమాలకు హాజరు కావపోవడంతో మీడియాలో వస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన ఖండించారు. అజిత్‌ పవార్‌కు డెంగ్యూ సోకినట్లు శనివారం నిర్ధారణ అయ్యిందని తెలిపారు. అందువల్ల విశ్రాంతి తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచించినట్లు చెప్పారు. ప్రజా సేవ బాధ్యతలకు అజిత్‌ పవర్‌ కట్టుబడి ఉన్నారని ప్రఫుల్ పటేల్ తెలిపారు. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ప్రజా విధులు కొనసాగించేందుకు పూర్తి శక్తితో తిరిగి వస్తారని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.

కాగా, ఎన్సీపీలో కీలక నేత అయిన అజిత్‌ పవార్‌ ఈ ఏడాది జూలై 2న తన వర్గం ఎమ్మెల్యేలు, నేతలతో కలిసి సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో చేరారు. 53 మంది ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యేల్లో 40 మందికిపైగా మద్దతు తనకు ఉందని ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో శరద్‌ పవార్‌ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ రెండు వర్గాలుగా చీలింది.

Contrary to speculative media reports suggesting that Shri Ajit Pawar is not attending public events, I would like to clarify that he has been diagnosed with dengue since yesterday and has been advised medical guidance and rest for the next few days. Shri Ajit Pawar remains…

