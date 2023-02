February 23, 2023 / 01:00 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మ‌నీల్యాండ‌రింగ్(Money Laundering) కేసులో సుకేశ్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్(Sukesh Chandrasekhar) ప్ర‌స్తుతం జైలు జీవితం అనుభ‌విస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే అత‌ను ఉంటున్న జైలు గ‌దిలో ల‌గ్జ‌రీ వ‌స్తువుల్ని(Luxury Items) గుర్తించారు. ఢిల్లీలోని మండోలి జైలు(Mandoli Jail)లో ఉంటున్న సుకేశ్ గ‌దిని అధికారులు ఆక‌స్మికంగా త‌నిఖీ చేశారు. ఆ త‌నిఖీలో అనేక ల‌గ్జ‌రీ వ‌స్తువులు బ‌ట‌య‌ప‌డ్డాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన జైలు గ‌ది సీసీటీవీ విజువ‌ల్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి.

#WATCH | Luxury items found in conman Sukesh Chandrasekhar’s jail cell. CCTV visuals from Mandoli jail shared by sources show Sukesh after raids caught items in his jail cell.

(Source: Mandoli Jail Administration) pic.twitter.com/Fr77ZAsGbF

— ANI (@ANI) February 23, 2023