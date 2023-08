August 30, 2023 / 02:44 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం చేప‌ట్టే ఆదిత్య‌-ఎల్‌1(Aditya-L1 Mission) మిష‌న్ ప్ర‌యోగం కోసం స‌న్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పీఎస్ఎల్వీ సీ 57 రాకెట్ ద్వారా ఆదిత్య‌ను నింగిలోకి పంప‌నున్నారు. అయితే ఆ మిష‌న్‌ లాంచింగ్‌కు ముందు చేప‌ట్టే రిహార్సిల్స్ అన్నీ పూర్తి అయిన‌ట్లు ఇవాళ ఇస్రో త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపింది. ఆదిత్య‌-ఎల్‌1 మిష‌న్‌కు చెందిన అన్ని వెహిక‌ల్ ఇంట‌ర్న‌ల్ చెక్స్‌ను పూర్తి చేసిన‌ట్లు కూడా ఇస్రో చెప్పింది. ఆదిత్య-ఎల్‌1 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌కు చెందిన కొన్ని ఫోటోల‌ను ఇస్రో త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో ప‌బ్లిష్ చేసింది.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The preparations for the launch are progressing.

The Launch Rehearsal – Vehicle Internal Checks are completed.

Images and Media Registration Link https://t.co/V44U6X2L76 #AdityaL1 pic.twitter.com/jRqdo9E6oM

— ISRO (@isro) August 30, 2023