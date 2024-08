August 23, 2024 / 03:18 PM IST

Kolkata woman doctor death : కోల్‌కతాలో మహిళా వైద్యురాలిపై అత్యాచారం, హత్య కేసులో విచారణ వేగవంతంగా జరుగుతున్నది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అయిన సంజయ్‌ రాయ్‌ని ఇప్పటికే అరెస్ట్‌ చేసిన సీబీఐ అధికారులు కోర్టులో హాజరుపర్చగా కస్టడీకి అప్పగించింది. నేటితో సీబీఐ కస్టడీ ముగియడంతో సీబీఐ అధికారులు నిందితుడిని మరోసారి కోల్‌కతాలోని సిల్దా కోర్టులో హాజరుపర్చారు.

#WATCH | West Bengal: Sanjay Roy, prime accused in the rape and murder of a doctor at the RG Kar College and Hospital brought to Sealdah Court in Kolkata.

His police custody is ending today. https://t.co/XoaWJPyQ2A pic.twitter.com/fAy4K2y82W

— ANI (@ANI) August 23, 2024