బెంగళూరు: వివాహ వేడుకలో భాగంగా హల్దీ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. స్టేజ్‌పై ఓ మహిళ డ్యాన్స్‌ (Dancing woman) చేస్తూ ఆహూతులను అలరిస్తున్నది. ఇంతలో ఓ వ్యక్తి వచ్చి ఆమెతో కలిసి జోరుగా స్టెప్పులేయడం ప్రారంభించాడు. జోష్‌పై ఉన్న అతడు తన జేబులోనుంచి డబ్బులు తీసి ఆమెపై నోట్ల వర్షం కురిపించాడు.

కర్ణాటకలోని (Karnataka) ధర్వాడ్‌ జిల్లాలో ఓ వివాహ (Wedding) వేడుక జరుగుతున్నది. ఇందులో భాగంగా హల్దీ కార్యక్రమం (Haldi ceremony) నిర్వహించారు. అందులో ఓ మహిళ డ్యాన్స్‌ చేస్తుండగా హుబ్లీకి చెందిన శివశంకర్‌ హంపణ్ణ (Shivshankar Hampanna) అనే కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్త (Congress worker) వేదికపైకి చేరుకున్నాడు. ఆమెతో కలిసి నృత్యం చేశాడు. ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉన్న అతడు ఆమెపై నోట్ల వర్షం కురిపించాడు.

అక్కడే ఉన్న కొందరు ఇది వీడియోతీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ (Social media) చేశారు. ప్రస్తుతం అది తెగ వైరల్‌ అవుతున్నది. అయితే దీనిపై అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం నడ్తున్నది. కాంగ్రెస్‌ సంస్కృతి అదేనని బీజేపీ విరుచుకుపడింది. మహిళలకు వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

