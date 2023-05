May 29, 2023 / 11:44 AM IST

Karnataka Cabinet | క‌ర్ణాట‌క‌లో కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వం కొలువుదీరిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ముఖ్య‌మంత్రిగా సిద్ధ‌రామ‌య్య‌, డిప్యూటీ సీఎంగా డీకే శివ‌కుమార్ ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేశారు. ఇక ఆ రాష్ట్ర కేబినెట్ 34 మంది మంత్రుల‌తో కొలువుదీరింది. మంత్రుల‌కు సీఎం సిద్ధ‌రామ‌య్య శాఖ‌లు కేటాయించారు. కీల‌క‌మైన ఆర్థిక శాఖ‌ను సిద్ధ‌రామ‌య్య త‌న వ‌ద్దే ఉంచుకున్నారు. డీకే శివ‌కుమార్‌కు ఇరిగేష‌న్‌, బెంగ‌ళూరు సిటీ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ శాఖ‌లు, జీ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌కు హోం శాఖ‌ను కేటాయించారు.

ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య – ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, కేబినెట్ వ్యవహారాలు, సిబ్బంది, పరిపాలనా సంస్కరణలు, ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం

డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ – ప్రధాన మధ్య తరహా నీటిపారుదలతో పాటు బెంగళూరు నగర అభివృద్ధిశాఖ

జీ పరమేశ్వర – హోం మంత్రిత్వ శాఖ

ప్రియాంక్ ఖర్గే – గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ శాఖ

దినేష్ గుండూరావు – ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ

హెచ్‌కే పాటిల్ – లా, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, లెజిస్లేషన్, టూరిజం

కృష్ణ బైరేగౌడ – రెవెన్యూ శాఖ

డాక్టర్ హెచ్‌సి మహదేవప్ప – సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ

ఎన్‌ఎస్‌.బోసరాజు – మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌, సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ శాఖ

లక్ష్మీ హెబ్బాల్కర్‌: – మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ

ఎంసీ సుధాకర్ – విద్యాశాఖ

డి సుధాకర్ – ప్రణాళిక శాఖ

#KarnatakaCabinet portfolio allocation | CM Siddaramaiah keeps Finance, Deputy CM DK Shivakumar gets Major & Medium Irrigation and Bengaluru City Development, HK Patil gets Law & Parliamentary Affairs, Legislation, Tourism and Dinesh Gundu Rao gets Health & Family Welfare,… pic.twitter.com/LZT1QWMeXV

