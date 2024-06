June 29, 2024 / 02:29 PM IST

న్యూఢిల్లీ: జ‌న‌తాద‌ళ్ యునైటెడ్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఎంపీ సంజ‌య్ జా(Sanjay Jha)ను నియ‌మించారు. ఢిల్లీలో జేడీయూ జాతీయ ఎగ్జిక్యూటివ్ స‌మావేశం జ‌రిగింది. అక్క‌డ జ‌రిగిన భేటీలో వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌పై నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్ర‌త్యేక హోదాను బీహార్‌కు ఇవ్వాల‌ని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఆ మీటింగ్‌లో బీహార్ సీఎం నితీశ్ కుమార్ తీర్మానం చేశారు. బీహార్ రాష్ట్ర వృద్ధికి ప్ర‌త్యేక ప్యాకేజీ అవ‌స‌ర‌మ‌న్నారు. ఇటీవ‌ల రిజ‌ర్వేష‌న్ కోటాను 65 శాతానికి పెంచుతూ బీహార్‌లో తీర్మానం చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ కోటా పెంపు అంశాన్ని రాజ్యాంగంలోని తొమ్మిదవ షెడ్యూల్‌లో పెట్టాల‌ని జేడీయూ ప్ర‌తిపాదించింది.

VIDEO | Here’s what Sanjay Jha (@SanjayJhaBihar) said after being appointed JD(U)’s working president during party’s national executive meeting in Delhi.

“We will try to expand the party in the coming times and also to contest the 2025 Assembly elections in Bihar with all the… pic.twitter.com/lzgE21BIaO

— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2024