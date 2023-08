August 14, 2023 / 12:49 PM IST

బెంగుళూరు: చంద్రుడి అధ్య‌య‌నం కోసం చంద్ర‌యాన్ ప్రాజెక్టును ఇస్రో చేప‌ట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. దానిలో భాగంగానే ఇటీవ‌లే చంద్ర‌యాన్‌-3 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను కూడా ప్ర‌యోగించింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ చంద్రుడి క‌క్ష్య‌లో ఉంది. ఇక ఇప్పుడు భార‌త అంత‌రిక్ష ప‌రిశోధ‌నా సంస్థ .. మ‌రో చ‌రిత్ర‌కు శ్రీకారం చుడుతోంది. త్వ‌ర‌లో సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం ఆదిత్య ఎల్‌-1(Aditya L-1) మిష‌న్‌ను చేప‌ట్ట‌నున్న‌ది. అయితే ఆదిత్య ఎల్‌-1 మిష‌న్‌కు చెందిన ఫోటోల‌ను సోమ‌వారం ఇస్రో అప్‌డేట్ చేసింది. బెంగుళూరులో త‌యారైన ఆ శాటిలైట్ ఇప్పుడు శ్రీహ‌రికోటకు చేరుకున్న‌ది. తొట్ట‌తొటి సారి సూర్యుడిని అధ్య‌య‌నం చేసేందుకు ఇస్రో స‌మాయాత్త‌మైంది. అయితే సెప్టెంబ‌ర్ మొద‌టి వారంలో ఆదిత్య ఎల్‌-1ను ప్ర‌యోగించే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

Aditya-L1, the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is getting ready for the launch.

The satellite realised at the U R Rao Satellite Centre (URSC), Bengaluru has arrived at SDSC-SHAR, Sriharikota.

More pics… pic.twitter.com/JSJiOBSHp1

— ISRO (@isro) August 14, 2023