January 11, 2024 / 01:26 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆల్ ఇండియా క్లీన్ సిటీ ర్యాంకుల‌ను ప్ర‌క‌టించారు. క్లీనెస్ట్ సిటీ ర్యాంకుల్లో మ‌ళ్లీ ఇండోర్ టాప్ ప్లేస్ కొట్టేసింది. ఇండోర్‌తో పాటు సూర‌త్ కూడా ఈసారి క్లీనెస్ట్ సిటీ అవార్డును గెలుచుకున్న‌ది. విజేత‌ల‌కు స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌ణ అవార్డుల‌(Swachh Survekshan Awards)ను ఇవాళ రాష్ట్ర‌ప‌తి ముర్ము అంద‌జేశారు. కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ స్వ‌చ్ఛ‌స‌ర్వేక్ష‌న్ స‌ర్వే ప్ర‌కారం న‌వీ ముంబై ఈసారి మూడో స్థానంలో నిలుచుకున్న‌ది. బెస్ట్ ప‌ర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ జాబితాలో మ‌హారాష్ట్ర ఫ‌స్ట్ ర్యాంక్ గెలుచుకున్న‌ది. ఆ త‌ర్వాత మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌, చ‌త్తీస్‌ఘ‌డ్ రాష్ట్రాలు నిలిచాయి. క్లీనెస్ట్ సిటీ టైటిల్‌ను ఇండోర్ గెలుచుకోవ‌డం వ‌రుస‌గా ఇది ఏడోసారి. అవార్డు ప్ర‌దానోత్స‌వ కార్య‌క్ర‌మంలో కేంద్ర మంత్రి హ‌ర్దీప్ సింగ్ పురి పాల్గొన్నారు.

President Droupadi Murmu’s address at the presentation of Swachh Survekshan Awards – 2023 in New Delhi https://t.co/WbKfxgJfm4

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 11, 2024