August 18, 2023 / 12:36 PM IST

ఇండోర్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ఇండోర్‌(Indore)లో దారుణం జ‌రిగింది. పెంపుడు కుక్క‌ల గురించి ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య గొడ‌వ మొద‌లైంది. ఆ ఘ‌ర్ష‌ణ కాస్త కాల్చివేత‌(Firing)కు దారి తీసింది. రాజ్‌పాల్ సింగ్ రజావ‌త్ అనే వ్య‌క్తి త‌న వ‌ద్ద ఉన్న గ‌న్‌తో ప‌క్కింటి వ్య‌క్తిని షూట్ చేశాడు. ఈ కాల్పుల్లో ఇద్ద‌రు మృతిచెంద‌గా, ఆరుగురు గాయ‌ప‌డ్డారు. బాల్క‌నీ నుంచి 12-బోర్ రైఫిల్‌తో షూటింగ్‌కు పాల్ప‌డిన రాజ్‌పాల్ సింగ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

#firinginIndore: 2 dead, 7 injured Dispute on the issue of dogs security guard of the bank Rajpal Rajawat opened fire Police has arrested accused.

There was a fight over walking the dog, the #banksecurityguard opened fire on a minor issue. #Banksecurityguard#IndoreFiring pic.twitter.com/EgVi2iDGGO

