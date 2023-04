April 29, 2023 / 05:07 PM IST

ముంబై: అత్యధిక డైమండ్స్‌ పొదిగిన ఉంగరంగా ఓ డైమండ్‌ రింగ్‌ గిన్నిస్‌ రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. ఎందుకంటే ఆ రింగులో ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. వంద కాదు, రెండు వందలు కాదు.. వెయ్యి కాదు, రెండు వేలు కాదు.. ఏకంగా 50,907 డైమండ్స్‌ను పొదిగారు. ముంబైలోని HK డిజైన్స్‌ అండ్‌ హరికృష్ణ ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఈ ఏడాది మార్చి 11న ఈ ఉంగరం తయారీని పూర్తిచేసింది.

ఈ ఉంగరాన్ని ఏ మాత్రం రీ సైకిల్డ్‌ బంగారంగానీ, డైమండ్స్‌నుగానీ ఉపయోగించకుండా తయారు చేశారు. ఈ డైమండ్‌ ఉంగరం విలువ 7,85,645 డాలర్‌లు (రూ.6.42 కోట్లు) ఉంటుందని గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు వారు తమ బ్లాగ్‌లో పొందుపర్చారు. ఈ ఉంగరాన్ని తయారు చేయడానికి 9 నెలల సమయం పట్టిందని పేర్కొన్నారు. పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ ఉంగరం పైభాగాన సీతాకోక చిలుక నమూనా అంటించి ఉంది.

ఈ ఉంగరానికి యుటీరియా (Eutierria) అని పేరు పెట్టారు. ఆ పదానికి ప్రకృతి నుంచి లభించేది అని అర్థమట. ఈ గిన్నిస్‌ రికార్డు డైమండ్‌ రింగుకు సంబంధించిన వీడియోను గిన్నిస్‌ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌ వాళ్లు తమ ట్విటర్‌ హ్యాండిల్లో పోస్ట్‌ చేశారు. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ అరుదైన డైమండ్‌ రింగ్‌పై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి..

New record: Most diamonds set in one ring – 50,907 achieved by H.K. Designs and Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. (India)

Incredibly, the ring is made entirely out of recycled materials. Recycled gold was mixed with re-purposed diamonds to create this magnificent piece 💍 pic.twitter.com/xCiT9gEilH

— Guinness World Records (@GWR) April 28, 2023