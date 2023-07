Indian Army Tanks And Combat Vehicles Carry Out Drills Of Crossing The Indus River In Eastern Ladakh Sector Watch Videos

Indian Army Drills: ఇండ‌స్ న‌ది వ‌ద్ద సైనిక విన్యాసాలు.. ఈస్ట్ర‌న్ ల‌డాఖ్‌లో ఆర్మీ కొత్త ఆయుధాలు.. వీడియోలు

Indian Army Drills: కొత్త ఆయుధాల‌తో ల‌డాఖ్‌లో డ్రిల్స్ చేస్తోంది ఇండియ‌న్ ఆర్మీ. ధ‌నుష్ హోవిట్జ‌ర్‌ను ఆర్మీ ప‌రీక్షించింది. ఇండ‌స్ వ‌ద్ద యుద్ధ ట్యాంకులు న‌దిని దాటాయి. శ‌త్రు స్థావ‌రాల‌ను టార్గెట్ ఎలా చేయాల‌న్న కోణంలో అక్క‌డ విన్యాసాలు కొన‌సాగుతున్నాయి.

July 8, 2023 / 11:14 AM IST

ల‌డాఖ్‌: ఈస్ట్ర‌న్ ల‌డాఖ్‌లో ఇండియన్ ఆర్మీ(Indian Army Drills) త‌న ఆయుధ స‌త్తాను చాటుతోంది. ఆర్మీకి చెందిన ట్యాంక్‌లు, యుద్ధ వాహ‌నాలు.. ఇండ‌స్ న‌ది వ‌ద్ద సైనిక విన్యాసాల్లో పాల్గొంటున్నాయి. శత్రువుల‌ను ఎలా టార్గెట్ చేయాల‌న్న కోణంలో భార‌తీయ సైన్యం అక్క‌డ శిక్ష‌ణ పొందుతోంది. అధునాత‌న యుద్ధ ట్యాంకర్ల‌తో పాటు ఇత‌ర ఆయుధాల‌ను సైన్యం ప‌రీక్షిస్తోంది. ఇండ‌స్ న‌ది మీదుగా ట్యాంక‌ర్ల‌ను తీసుకువెళ్లారు. ఆ డ్రిల్స్‌కు చెందిన కొన్ని వీడియోలు రిలీజ్ అయ్యాయి.

#WATCH | Indian Army tanks and combat vehicles carry out drills of crossing the Indus River in the eastern Ladakh sector to attack enemy positions. pic.twitter.com/ZXInSqkSZv — ANI (@ANI) July 8, 2023

ప్ర‌స్తుతం ఈస్ట్ర‌న్ ల‌డాఖ్‌లో కొత్త ఆయుధాలు, ఎక్విప్మెంట్‌ను మోహ‌రించారు. కొత్త వెప‌న్ సిస్ట‌మ్‌లో ధ‌నుష్‌, మేడ్ ఇన్ ఇండియా హోవిట్జ‌ర్‌, ఎం4 క్విక్ రియాక్ష‌న్ ఫోర్స్ వెహికిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అన్ని భూభాగాల్లోనూ దూసుకువెళ్లే ట్యాంర్ల‌ను ల‌డాక్‌లో ప‌రీక్షిస్తున్నారు. ఆర్మీలోని బీఎంపీ ఇన్‌ఫాంట్రీ కంబాట్ వెహికిల్స్ ఇండ‌స్ న‌దిని క్రాస్ చేశాయి. ఈస్ట్ర‌న్ ల‌డాఖ్‌లోని న్యోమా ప్రాంతంలో ఈ డ్రిల్స్ జ‌రుగుతున్నాయి.

#WATCH | Indian Army tanks and combat vehicles carry out drills of crossing the Indus River in the eastern Ladakh sector to attack enemy positions. pic.twitter.com/FsonVC5sT9 — ANI (@ANI) July 8, 2023

ఆర్మీ విన్యాసాల గురించి కెప్టెన్ వీ మిశ్రా వెల్ల‌డించారు. జ‌బ‌ల్‌పూర్‌లో ఉన్న గ‌న్ ఫ్యాక్ట‌రీలో ధ‌నుష్ హోవిట్జ‌ర్‌ను త‌యారు చేసిన‌ట్లు చెప్పారు. ఈ ఆయుధాన్ని గ‌త ఏడాది ఇక్క‌డ స్టేష‌న్ చేశార‌న్నారు. 4000 మీట‌ర్ల ఎత్తులో ఉన్న టార్గెట్‌ను ఈ హోవిట్జ‌ర్ ధ్వంసం చేయ‌గ‌ల‌ద‌న్నారు. ఆరు ర‌కాల అమ్యూనేష‌న్ ఉంటుంద‌ని, ఒకేసారి మూడు రౌండ్లు ఫైర్ చేయ‌గ‌ల‌ద‌న్నారు. బోఫోర్స్ టెక్నాల‌జీనే దీనికి ట్రాన్స్‌ఫ‌ర్ చేసిన‌ట్లు చెప్పారు.

#WATCH | Indian Army’s BMP Infantry Combat Vehicles crossing Indus River in Nyoma, Eastern Ladakh for drills pic.twitter.com/c0qUXIEPZL — ANI (@ANI) July 8, 2023

#WATCH | New weapons and equipment of Indian Army deployed in the eastern Ladakh sector. The new weapon systems include Dhanush – Made in India Howitzer, M4 Quick Reaction Force Vehicles, All Terrain Vehicles. pic.twitter.com/wOoW4Nf2Ao — ANI (@ANI) July 8, 2023

#WATCH | All Terrain Vehicle operations in Eastern Ladakh as Indian soldiers deployed there, guard the borders. pic.twitter.com/d426Hn2Ij1 — ANI (@ANI) July 8, 2023