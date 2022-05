May 10, 2022 / 09:28 AM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశ వ్యాప్తంగా క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి ఉధృతి కొన‌సాగుతూనే ఉంది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 2,288 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్ర‌క‌టించింది. మ‌రో 10 మంది చ‌నిపోగా, 3,044 మంది ఈ వైర‌స్ నుంచి కోలుకున్నారు. దేశంలో ప్ర‌స్తుతం 19,637 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 190.50 కోట్ల కొవిడ్ డోసుల‌ను పంపిణీ చేసిన‌ట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది.

#COVID19 | India reports 2,288 fresh cases, 3,044 recoveries, and 10 deaths in the last 24 hours. Total active cases 19,637. Daily positivity rate at 0.47% pic.twitter.com/8p0CdsLAgL

— ANI (@ANI) May 10, 2022