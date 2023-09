September 14, 2023 / 01:01 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండియా కూట‌మిపై ప్ర‌ధాని మోదీ తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు చేశారు. స‌నాత‌న ధ‌ర్మాన్ని(Sanatan Dharma) ఆ కూట‌మి అంతం చేయాల‌ని భావిస్తోంద‌న్నారు. స‌నాత‌న ధ‌ర్మంపై డీఎంకే మంత్రి ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్ ఇటీవ‌ల వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. డెంగ్యూ, మ‌లేరియాతో ఆ ధ‌ర్మాన్ని పోల్చారాయ‌న‌. అయితే ఆ వ్యాఖ్య‌ల నేప‌థ్యంలో దేశ‌వ్యాప్తంగా చ‌ర్చ జ‌రిగింది. వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌ల‌ను అనేక మంది ఖండించారు. తాజాగా ప్ర‌ధాని మోదీ ఇవాళ ఓ మీటింగ్‌లో ఆ అంశాన్ని త‌న ప్ర‌సంగంలో ప్ర‌స్తావించారు. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని బినాలో జ‌రిగిన కార్య‌క్ర‌మంలో మాట్లాడుతూ ఆయ‌న ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశారు.

#WATCH | Bina, Madhya Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says “The people of this INDIA alliance want to erase that ‘Sanatana Dharma’ which gave inspiration to Swami Vivekananda and Lokmanya Tilak…This INDIA alliance wants to destroy ‘Sanatana Dharma’. Today they have openly… pic.twitter.com/wc0C2hBxtS

— ANI (@ANI) September 14, 2023