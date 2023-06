June 13, 2023 / 07:00 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఉష్ణ‌తాపానికి మ‌నుషులే కాదు అన్ని ర‌కాల జీవాలు అల్లాడుతున్నాయి. మ‌రికొన్ని రోజులు ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు ఇలాగే కొన‌సాగుతాయ‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ హెచ్చ‌రిస్తుండ‌టంతో జ‌నాలు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేందుకే భ‌య‌ప‌డే ప‌రిస్ధితి నెల‌కొంది. ఇక ఎడారిలో త‌డారిపోయిన ఒంటె నిస్స‌హాయంగా కూర్చున్న వీడియోను (Viral Video) ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద షేర్ చేశారు.

Drained by the heat, the camel was few minutes away from passing out. Kind driver gives water & revives it.

We are experiencing unexpected heat waves. Your few drops of water can save the lives of animals. Be compassionate to our fellow travellers . pic.twitter.com/daE7q9otdv

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 11, 2023