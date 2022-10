October 5, 2022 / 03:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో వినూత్న వీడియోలు నిత్యం నెటిజ‌న్ల దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తుంటాయి. తాజా వీడియోలో చైనా బాలిక బెంచ్‌పై ప‌డుకుని పియానో వాయించిన తీరు ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను నౌ దిస్ న్యూస్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది.

A talented young girl in Xi’an, China, can play the piano while lying upside down. Footage shows the girl, whose name is Shen, playing the song 'Doll and Bear Dancing.'

Shen says she initially felt like practicing the piano was boring, so she found a more fun way to do it. 🎶 pic.twitter.com/Q34fQz6uDD

— NowThis (@nowthisnews) October 5, 2022